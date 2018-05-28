Политический кризис в Италии: президент поручил сформировать переходное правительство

Временный премьер Италии Карло Коттарелли заявил о подготовке к новым выборам в стране, которые состоятся осенью этого или в начале следующего года.

Президент Италии Серджо Маттарелла предоставил экс-сотруднику МВФ Карло Коттарелли мандат на формирование переходного правительства.

В понедельник, 28 мая, Коттарелли заявил, что готов сформировать правительство, чтобы провести в стране новые выборы, которые должны состояться осенью этого или в начале следующего года, пишет DW.

"Я представляю в парламенте программу, которая - если она будет поддержана парламентом - будет содержать бюджет на 2019 год. После этого парламент будет распущен и выборы состоятся в начале 2019 года", - заявил Коттарелли, передает агентство Reuters.

Однако выборы могут состояться и раньше. "При отсутствии доверия к параламенту, правительство немедленно подаст в отставку и его главной функцией будет управление ординарными делами до проведения выборов после августа", - добавил Коттарелли. Как известно, большинство партий ранее заявили, что не поддержат в парламенте "правительство технократов" и скорее пойдут на перевыборы осенью.

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Коттарелли долгое время был высокопоставленным сотрудником Международного валютного фонда. Он известен как разработчик методов снижения государственных расходов и упорядочения государственных финансов.

Ранее предыдущий кандидат на пост премьер-министра, профессор гражданского права Джузеппе Конте вернул мандат президенту после того, как возник конфликт между Маттареллой и коалицией из "Движения пяти звезд" и партии "Лига Севера". Сторонам не удалось договориться о посте министра экономики и финансов. Маттарелла, который последовательно придерживается проевропейского курса, отказался согласовать кандидатуру министра экономики и финансов. На эту должность коалиция предложила 81-летнего евроскептика Паоло Савона, который мог продвигать выход Италии из Еврозоны.