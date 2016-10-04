Навальный рассказал, как повар Путина стал миллиардером и владельцем "фабрики троллей" (видео)

Однажды в 2001 году Пригожин лично "подносил салфетки" Путину в своем ресторане и понравился. Потом стал, как пишут о нём в СМИ, чем-то вроде придворного шута. Позже стал организовывать дни рождения Путина. Об этом идет речь в новом расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального.

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"Он получил награду в благодарность за хорошее обслуживание президента, в качестве чаевых. Ему сказали — теперь ты можешь свободно и безнаказанно заниматься коррупцией", - рассказывает Навальный.

Хронология "роста" Пригожина выглядит примерно так: в 2003 он организует банкет по случаю Дня рождения Путина; в 2008 - компания Пригожина обслуживает инаугурацию Медведева; с 2010 он начинает поставлять питание для МЧС. А с 2011 – питание в Московские школы.

После, отмечает Навальный, Пригожин захватывает обслуживание другой массовой группы в России - военных. С 2012 года его компании занимаются питанием военных, с 2014 – клинингом в военных учреждениях, а с 2015 — обслуживанием ЖКХ для военных городков, поставкой топлива для котельных, новым строительством для минобороны РФ.

В текущем году к его бизнесу добавился и текущий ремонт объектов российского минобороны.

Также Навльный отмечает, что Пригожин является владельцем знаменитой питерской "фабрики троллей". Его проплаченные комментаторы оставляют тысячи пропутинских записей ежедневно во всех социальных сетях на нескольких языках.

Среди имущества Евгения Пригожина шикарная недвижимость, яхта за 5 миллионов евро и самолёт. Только поместье в Санкт-Петербурге ФБК оценивает в 600 миллионов рублей.

"Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках. В том числе Пригожин просто обкрадывает российскую армию. Именно преступная группа, и сегодня мы направляем заявление в ФСБ РФ с требованием начать расследование против этого персонажа", - заявили авторы расследования.