Ватикан изменил позицию католической церкви относительно смертной казни

В течение длительного времени применение смертной казни со стороны законной власти после регулярного процесса считалось католической церковью адекватным ответом на некоторые серьезные преступления.

Папа Римский Франциск утвердил новую редакцию 2267 пункта Катехизиса Католической Церкви относительно смертной казни.

Как сообщает «Радіо Ватикан», согласно новой формулировке Катехизиса, католическая церковь учит, что смертная казнь является недопустимой, потому что совершает покушение на неприкосновенность и достоинство человеческой личности, а потому она решительно прилагает усилия для ее отмены во всем мире.

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В течение длительного времени применение смертной казни со стороны законной власти после регулярного процесса считалось католической церковью адекватным, хоть и крайним ответом на серьезность некоторых преступлений.

Отмечается, что Катехизис Католической Церкви, провозглашенный в 1992 году, уже подвергался исправлению формулировки параграфа, посвященного смертной казни, после утверждений святого Иоанна Павла II, помещенных в энциклике «Evangelium vitae» с 1995 года.

В формулировке, использовавшейся доныне, утверждалось, что традиционное учение Церкви не исключает применения смертной казни, после полного определения тождества и ответственности того, кто виноват, если это единственный возможный эффективный путь защиты жизни людей от незаконного агрессора. Впрочем, в наши дни, когда государство имеет возможность успешно обуздать преступление и обезвредить виновника без того, чтобы отнять у него возможность искупить вину, обстоятельства, при которых совершенно необходимо устранить виновника, “случаются довольно редко, если вообще случаются”.

Катехизис католической церкви - это пособие, содержащее краткое изложение догматов христианской веры римо-католического обряда в вопросах и ответах. Служит учебником для катехизаторов — преподавателей веры.

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