Ватикан изменил позицию католической церкви относительно смертной казни

17:56, 02 августа 2018
Мир
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REUTERS

Как сообщает «Радіо Ватикан», согласно новой формулировке Катехизиса, католическая церковь учит, что смертная казнь является недопустимой, потому что совершает покушение на неприкосновенность и достоинство человеческой личности, а потому она решительно прилагает усилия для ее отмены во всем мире.

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В течение длительного времени применение смертной казни со стороны законной власти после регулярного процесса считалось католической церковью адекватным, хоть и крайним ответом на серьезность некоторых преступлений.

Отмечается, что Катехизис Католической Церкви, провозглашенный в 1992 году, уже подвергался исправлению формулировки параграфа, посвященного смертной казни, после утверждений святого Иоанна Павла II, помещенных в энциклике «Evangelium vitae» с 1995 года.

В формулировке, использовавшейся доныне, утверждалось, что традиционное учение Церкви не исключает применения смертной казни, после полного определения тождества и ответственности того, кто виноват, если это единственный возможный эффективный путь защиты жизни людей от незаконного агрессора. Впрочем, в наши дни, когда государство имеет возможность успешно обуздать преступление и обезвредить виновника без того, чтобы отнять у него возможность искупить вину, обстоятельства, при которых совершенно необходимо устранить виновника, “случаются довольно редко, если вообще случаются”.

Катехизис католической церкви - это пособие, содержащее краткое изложение догматов христианской веры римо-католического обряда в вопросах и ответах. Служит учебником для катехизаторов — преподавателей веры.

Ранее Ватикан принял отставку архиепископа, признанного виновным в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми.

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Теги: #Ватикан#Папа Римский Франциск