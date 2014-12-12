В Никарагуа протестовали против строительства канала между Атлантическим и Тихим океанами

Сотни жителей Никарагуа 11 декабря вышли на улицы столицы Манагуа в знак протеста против строительства канала, который должен соединить Атлантический океан с Тихим. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на euronews.

Главный инвестор проекта - китайская компания HKND Group. Строительство, которое должно начаться 22 декабря, предположительно обойдется в $50 млрд. Власти говорят, что проект даст толчок экономике Никарагуа. Однако многие местные жители опасаются, что им придется покинуть родные места за небольшую компенсацию.

По мнению протестующих, если они разрешат властям переместить никарагуанцев, которые живут в зоне строительства канала, то в будущем ни у кого их них не будет юридической защиты.

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Кроме того, митингующие говорят, что не хотят присутствия китайцев в Никарагуа, поскольку, по их мнению, это отрицательно скажется на экономике. Протестующие также считают, что строительство канала нанесет серьезный ущерб экологии.

Длина Никарагуанского канала, который должен стать альтернативой Панамскому каналу, составит 278 километров, ширина - 230-520 метров, глубина - до 30 метров.