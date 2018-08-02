Супружеской паре крымчан с российскими паспортами грозит депортация из Финляндии

Супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Крыму.

Выходцам из аннексированного Крыма Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному грозит депортация из Финляндии в Украину из-за их российских паспортов. По данным российских СМИ, в Финляндию семья въехала в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. После прибытия они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В результате супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Крыму.

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Как передает Радио Свобода, посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров рассказал, что супругов пустили в Финляндию ошибочно. "Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны", - сказал Олефиров.

Как сообщал УНИАН, ранее Финляндия поймала министра обороны России на лжи.