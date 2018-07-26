Финляндия поймала министра обороны России на лжи

В Финляндии нет никакого центра киберопераций, созданного США, как заявил Шойгу.

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник в Москве сделал заявления о сотрудничестве НАТО с Финляндией и Швецией, которые содержали несколько неточностей и фактических ошибок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии, передает Европейская правда.

В Финляндии нет никакого центра киберопераций, созданного США, как заявил Шойгу, но есть многонациональный центр гибридных угроз, созданный в 2017 году, говорится в сообщении.

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"Шойгу упоминал в своей речи подписанное в мае соглашение между Финляндией, Швецией и НАТО. Однако его не существует, но в мае 2018 года Финляндия, Швеция и США подписали трехстороннюю декларацию о трехстороннем оборонном сотрудничестве", - говорится в заявлении.

"Финляндия не имеет полного доступа к управлению НАТО и командным структурам, в отличие от того, что заявляет Шойгу. НАТО также не имеет неограниченного доступа к территориальным водам и воздушному пространству Финляндии, но доступ государственных судов и самолетов в Финляндию требует разрешения органа лицензирования, а именно финских сил обороны. Лицензирование всегда зависит от конкретного случая", - заявили в Хельсинки.

В ведомстве подчеркнули: Шойгу ложно говорит, что Финляндия "втягивается" в НАТО.

"Позиция Финляндии о неприсоединении к военной системы является четкой, и сама Финляндия делает собственный выбор политики безопасности", - добавили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, ранее спецслужба Германии обвинила Россию в шпионаже.