В США на парковке по неизвестным причинам произошел обвал, десятки машин превратились в металлолом (видео)
02:12, 02 августа 2018Мир
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На парковке в Далласе образовался провал.
К счастью, никто не пострадал / Кадр из видео ТСН
Десятки машин оказались под тоннами бетона в американском Далласе. Там образовался провал на парковке.
Обвал парковки в американском Далласе: десятки машин оказались под тоннами бетона
Как сообщает ТСН, инцидент зафиксировали камеры наружного слежения: сначала обвалилась одна из секций двухэтажной парковки, а за несколько часов рухнула уже другая. Обошлось без жертв, но по меньшей мере 21 машина превратилась в металлолом. Именно столько разбитых машин насчитали спасатели после первого обвала, а они подозревают, что столько же может быть и под второй секцией. Что стало причиной такой катастрофы - пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, ранее в Праге обрушился дом: трое украинцев оказались под завалами.
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