В США на парковке по неизвестным причинам произошел обвал, десятки машин превратились в металлолом (видео)

02:12, 02 августа 2018
Мир
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К счастью, никто не пострадал / Кадр из видео ТСН

Как сообщает ТСН, инцидент зафиксировали камеры наружного слежения: сначала обвалилась одна из секций двухэтажной парковки, а за несколько часов рухнула уже другая. Обошлось без жертв, но по меньшей мере 21 машина превратилась в металлолом. Именно столько разбитых машин насчитали спасатели после первого обвала, а они подозревают, что столько же может быть и под второй секцией. Что стало причиной такой катастрофы - пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее в Праге обрушился дом: трое украинцев оказались под завалами.

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Теги: #США#обвал#автомобили