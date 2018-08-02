В США на парковке по неизвестным причинам произошел обвал, десятки машин превратились в металлолом (видео)

На парковке в Далласе образовался провал.

Десятки машин оказались под тоннами бетона в американском Далласе. Там образовался провал на парковке.

Как сообщает ТСН, инцидент зафиксировали камеры наружного слежения: сначала обвалилась одна из секций двухэтажной парковки, а за несколько часов рухнула уже другая. Обошлось без жертв, но по меньшей мере 21 машина превратилась в металлолом. Именно столько разбитых машин насчитали спасатели после первого обвала, а они подозревают, что столько же может быть и под второй секцией. Что стало причиной такой катастрофы - пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее в Праге обрушился дом: трое украинцев оказались под завалами.