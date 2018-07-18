В Праге обрушился дом: трое украинцев оказались под завалами

14:15, 18 июля 2018
Мир
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Закарпатцы работали в Чехии нелегально / фото Vlasta Juricek via flickr.com

Об этом сообщает "Голос Карпат", на месте проводила ремонтные работы бригада заробитчан из Закарпатья. Люди работали на стройке нелегально.

Среди травмированных есть два жители Хустщины и один из Виноградова. В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является самым тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника.

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Также известно, что закарпатцы работали в Чехии нелегально. Остальные рабочие из бригады будут депортированы.

Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелое. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь, сейчас мужчина в искусственной коме.

Следователи расследуют причину обвала и возможную уголовную ответственность.

Ранее во Львове в результате обрушения балкона пострадал мужчина.

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Теги: #Чехия#заробитчане#обвал здания