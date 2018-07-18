В Праге обрушился дом: трое украинцев оказались под завалами

Пожарные нашли двух мужчин вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов.

В центре Праги произошел обвал дома - упали два этажа, ранены трое рабочих из бригады заробитчан из Закарпатья.

Об этом сообщает "Голос Карпат", на месте проводила ремонтные работы бригада заробитчан из Закарпатья. Люди работали на стройке нелегально.

Среди травмированных есть два жители Хустщины и один из Виноградова. В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является самым тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника.

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Также известно, что закарпатцы работали в Чехии нелегально. Остальные рабочие из бригады будут депортированы.

Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелое. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь, сейчас мужчина в искусственной коме.

Следователи расследуют причину обвала и возможную уголовную ответственность.

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