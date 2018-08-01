В Зимбабве после выборов начались беспорядки, есть погибшие и раненые

Полиция вывела на улицы бронированную технику и применила слезоточивый газ.

По меньшей мере два человека погибли сегодня в результате столкновений между протестующими и силовиками в столице Зимбабве городе Хараре.

Как сообщает DW, оппозиция вышла на массовые акции протеста после того, как по официальным результатам парламентских выборов оказалось, что правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) получает более половины мест в парламенте.

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«Мы слышали, что шесть человек получили ранения и двое погибших», - заявил журналистам представитель оппозиционного «Движения за демократические перемены» Тендаи Бити.

Полиция вывела на улицы бронированную технику и применила слезоточивый газ. В руководстве полиции заявили, что правоохранители не смогли справиться с агрессией протестующих, поэтому полицейские попросили вывести на улицы армию. Военные вошли в толпу протестующих и без разбора били людей прикладами. В результате пострадал также журналист BBC. Сторонники «Движения» жгут шины на улицах столицы и бросают камни в полицию.

Действующий президент страны, 75-летний Эммерсон Мнангагва, выдвинутый ЗАНУ-ПФ, призвал страну «продемонстрировать спокойствие и зрелость».

«Сейчас время для ответственности и прежде всего мира», - заявил Мнангагва.

Параллельно с парламентскими, в Зимбабве состоялись и президентские выборы. Их официальные результаты должны быть объявлены 4 августа. Мнангагва лидирует в этой гонке.

В прошлом году в Зимбабве произошел путч после того, как Роберт Мугабе, который правил страной с 1983 года, отстранил от должности вице-президента Эммерсона Мнангагву, чтобы следующим президентом страны смогла стать жена Мугабе Грейс. В ноябре Мугабе был смещен с должности военными и помещен под домашний арест. 21 ноября он ушел в отставку, чтобы избежать импичмента, процедура которого началась в парламенте. Условием соглашения с военными стали гарантии неприкосновенности, а также пожизненно гарантированные жилье, охрана, пенсия и медицинские услуги.