Британка получила 5 лет тюрьмы за призывы к терроризму - СМИ

Она признала, что для этого размещала в ”Фейсбуке” фотографии поясов смертников, сообщает Русская служба Би-би-си.

Мусульманка и мать шестерых детей Руна Хан также рассказывала желающим присоединиться к джихадистам о путях проникновения в Сирию.

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Полицейские, обыскавшие дом женщины в Лутоне, нашли там фотографии ее двухлетнего сына с игрушечной штурмовой винтовкой в руках.

В одном из постов на сайте, признанном экстремистским, Руна Хан признавалась, что хотела бы, чтобы ее восьмилетний сын стал ”мучеником ислама”.