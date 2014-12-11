Британка получила 5 лет тюрьмы за призывы к терроризму - СМИ
23:28, 11 декабря 2014Мир
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34-летняя британка осуждена на пять лет тюрьмы за подстрекательство к терактам в Сирии.
Британка получила 5 лет тюрьмы за призывы к терроризму / Фото : job-sbu.org
Она признала, что для этого размещала в ”Фейсбуке” фотографии поясов смертников, сообщает Русская служба Би-би-си.
Мусульманка и мать шестерых детей Руна Хан также рассказывала желающим присоединиться к джихадистам о путях проникновения в Сирию.
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Полицейские, обыскавшие дом женщины в Лутоне, нашли там фотографии ее двухлетнего сына с игрушечной штурмовой винтовкой в руках.
В одном из постов на сайте, признанном экстремистским, Руна Хан признавалась, что хотела бы, чтобы ее восьмилетний сын стал ”мучеником ислама”.
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