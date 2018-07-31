Прокуратура Кыргызстана заявила, что премьер-беглец сменил имя и возглавил компанию в Беларуси

Бывшая жена политика уже заявила журналистам, что на распространенных фото с запуска аграрного комплекса - именно Данияр Усенов.

Человек, похожий на приговоренного в Кыргызстане к пожизненному заключению экс-премьера Данияра Усенова, выступил под другой фамилией в пятницу, 27 июля, на торжественном запуске крупного аграрного проекта под Минском.

Как передает Би-би-си, прокуратура Кыргызстана 30 июля заявила, что будет продолжать добиваться экстрадиции Усенова, "сменившего свои анкетные данные на Урицкого Д.Т.".

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Как утверждает Бишкек, директор ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Даниил Урицкий - это бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, разыскиваемый на родине.

Бывшая жена политика уже заявила журналистам, что на распространенных фото с запуска аграрного комплекса - именно Данияр Усенов. В то же время, супруга Усенова Динара Исаева заявила, что ничего не знает о местонахождении мужа.

Данияр Усенов бежал из страны в 2010-м после антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибли 89 человек и около полутора тысяч получили ранения. На родине Усенова заочно приговорили к пожизненному заключению за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. По тому же делу пожизненный срок получил бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, после свержения обосновавшийся в Минске и получивший белорусский паспорт.

После официальных мероприятий журналисты "Белорусских новостей" спросили Даниила Урицкого, не является ли он бывшим премьер-министром Кыргызстана.

"У киргизов и спрашивайте", - ответил Урицкий, отказавшись от дальнейшего общения.

"Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил нас вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить, - пишет в "Белорусских новостях" корреспондент портала Александр Ярошевич. - Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. […] Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".

МИД Кыргызстана в субботу направил протестную ноту белорусской стороне, обвиняя Минск в укрывательстве и поддержке бывших высокопоставленных чиновников, признанных на родине преступниками. Киргизская прокуратура заявила, что будет продолжать добиваться экстрадиции Усенова, несмотря на то, что весной Беларусь официально отказалась выдать бывшего премьера.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кыргызстане в ДТП погибла "Миссис мира - 2018".