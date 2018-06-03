В Кыргызстане в ДТП погибла "Миссис мира - 2018"

15:31, 03 июня 2018
Мир
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ДТП забрало жизнь победительницы конкурса красоты / Фото sputnik.kg

30-летняя «Миссис мира» Сания Шакирова из Кыргызстана погибла в ДТП. Авария произошла на дороге Балыкчи - Ананьево - Каракол близ озера Иссык-Куль.

Победительница конкурса красоты ушла из жизни / Скриншот instagram.com/assol_moldokmatova

"В 21:10 в селе в Иссык-Кульском районе таксист не справился с управлением и врезался в забор. Пострадавшие были доставлены в Чолпон-Атинскую больницу. Сания Шакирова скончалась от полученных травм", - сообщили в управлении ГАИ при МВД республики, передает РБК. По данным СМИ, кроме водителя и женщины в автомобиле находился еще 31-летний мужчина.

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Шакирова выиграла гран-при конкурса «Миссис мира - 2018», который проходил в апреле во Вьетнаме. «Миссис мира» - ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Он проводится с 1985 года.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная фитнес-блогер погибла из-за взбитых сливок.

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Теги: #конкурс красоты#смерть в ДТП