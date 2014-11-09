Горбачев призвал Евросоюз понять РФ и снять санкции

Об этом он заявил на торжествах по случаю 25-й годовщины падения Берлинской стены в Берлине, сообщает DW.DE со ссылкой на агентство dpa. "Мир на пороге новой "холодной войны". Кое-кто говорит, что она уже началась", - отметил Михаил Горбачев в контексте кризиса в Украине. По его словам, в последние месяцы имел место "коллапс доверия" между Западом и Россией.

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В связи с этим он обвинил Запад, особенно США, в невыполнении своих обещаний после 1989 года. Вместо этого, по мнению бывшего президента СССР, Вашингтон объявил себя победителем в "холодной войне" и воспользовался слабостью России. Михаил Горбачев убежден, что события последних месяцев являются последствиями "близорукой политики" и игнорирования интересов партнера.

Михаил Горбачев призвал к стабилизации немецко-российских отношений, поскольку, по его мнению, безопасность в Европеневозможна без немецко-российского партнерства.

Так же в ходе своей речи он призвал понять текущую политику Москвы в украинском конфликте, и призвал ЕС и Россию к постепенному взаимному снятию санкций. Прежде всего должны быть отменены санкции, наложенные ЕС и США против российских политиков, считает он.