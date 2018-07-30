Washington Post: Газ США может ослабить хватку Путина на горле Европы

По мнению сенатора-республиканца, Россия ведет «энергетическое вторжение» в Европу, которое можно остановить новыми санкциями и поставками американских энергоносителей.

Последние события очень четко подчеркнули, что президент России Владимир Путин – не друг Америки. Он ловкий и очень хитрый враг.

Своими действиями Путин доказал, что он на все смотрит как на потенциальный инструмент одержать политическое, экономическое и военное преимущество. И один из его мощнейших рычагов – это российские энергоресурсы. Он использовал европейскую зависимость от этих ресурсов для укрепления своих позиций. Некоторые европейские лидеры оказались слишком готовыми проглотить российскую наживку.

Об этом на страницах Washington Post пишет сенатор от штата Вайоминг республиканец Джон Баррассо, который также входит в Комитет по иностранным делам.

По мнению американского сенатора, именно на это президент Дональд Трамп указал на саммите НАТО в этом месяце. Республиканец признает, что американский лидер вызвал переполох, прибегнув к очень недипломатической риторики в комнате, наполненной дипломатами. Но он указал на то, что все окружающие и без того хорошо знали: зависимость Европы от российского газа подрывает ее безопасность. Трамп также продемонстрировал во время переговоров с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что США могут и должны решить эту проблему. Поставляя свой газ Европе, США могут ослабить экономическую хватку Путина на горле континента.

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Европа быстро наращивает свою потребность в природном газе. Только в Германии потребление ресурса увеличилось на 22% за период с 2014 до 2017 года. А Россия уже стала главным поставщиком Европы, обеспечивая около 40% газа, импортируемого в страны Евросоюза. Германия же получает более 50% потребленного им ресурса от России. А некоторые страны ЕС, по мнению республиканца, и вообще на 100% зависимы от Москвы.

Американский сенатор отмечает, что Россия пытается получить выгоду от европейских потребностей, строя новый газопровод в Германию через Балтийское море. «Северный поток-2» сделает Европу еще более уязвимой к принуждению и контролю со стороны Кремля. Допустить, чтобы это произошло, нельзя.

«Когда агрессивная, оппортунистическое страна, такая как Россия, контролирует такую большую долю рынка в этих странах, в ее руках оказывается монополистическая власть. Мы видели, как Путин использовал природный газ, чтобы угрожать и шантажировать другие страны. Россия отключила поставки Украине в 2006, 2009 и 2014 годах. Она вторглась в Украину и аннексировала Крым отчасти для того, чтобы отрезать доступ к энергоносителям в этих регионах», - подчеркивает сенатор.

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Он отмечает, что некоторые страны понимают российскую энергетическую угрозу. К примеру, Польша критикует «Северный поток-2» и планирует отказаться от потребления российского газа с 2022 года. Украина и страны Балтии тоже выступают против строительства нового газопровода. Они имеют очень живые воспоминания о том, на что похожа агрессия России. Они видели, как путинское энергетическое доминирование было использовано в качестве оружия против них.

В прошлом году Конгресс уполномочил президента США облагать санкциями российские газопроводы.

«Мы дали четко понять, что хотим отбросить энергетическое вторжение в Европу. Теперь Конгресс должен сделать следующий шаг и принять санкции против любого человека или бизнеса, который будут помогать России строить «Северный поток-2». Компаниям, которые будут помогать финансировать проект, нужно будет выбирать между Россией и доступом к американской финансовой системе», - предлагает республиканец.

По его мнению, такие санкции не просто ударят по России, но и повлияют на другие страны. Особенно это касается Германии, у которой есть прочные экономические связи с Москвой. Санкции США и ЕС после аннексии Крыма навредили некоторым немецким фирмам, которые особенно активно вели бизнес с Россией.

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«Увеличив экспорт американского газа, США могут помочь союзникам по НАТО избежать российского принуждения. Америка – лидер в мире по производству чистого природного газа», - отмечает автор.

В США есть два порта, через которые они могут экспортировать газ: один в Мэрилэнде и один в Луизиане. Работа еще трех будет запущена до конца этого года. А еще 20 проектов ждут федеральные разрешения. Нужно ускорить принятие этих разрешений, чтобы обеспечить союзников Америки альтернативой российскому газу.

«Когда Путин смотрит на газ, он думает о политике, думает о деньгах и о власти. Поэтому в национальных интересах Америки помочь союзникам сократить зависимость от российской энергии. Нужно также объяснить, насколько это важно и для их собственной безопасности», - подчеркнул американский сенатор.