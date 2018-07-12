Wall Street Journal: Трамп не ошибся в энергетической зависимости Берлина от Путина

Но его замечания не подействуют на союзников, которые сомневаются в лояльности американского президента.

Президент Дональд Трамп настолько склонен к риторическим преувеличениям, что часто вредит сам себе, даже когда прав. И именно это произошло тогда, когда он отчитал Германию за поддержку строительства нового газопровода России, пишет в редакционной статье Wall Street Journal.

«Должен сказать, что это очень грустно, когда Германия заключает крупные нефтяные и газовые соглашения с Россией а то время, когда ее вроде бы нужно защищать от этой же России. А Германия идет и платит Москве миллиарды долларов ежегодно», - сказал Трамп во время завтрака с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«А бывший канцлер Германии - председатель в компании, которая управляет трубопроводом и поставляет газ. Так скажите мне, это уместно? Потому что я считаю, что это плохо для НАТО. И такое не должно происходить. И я думаю, что нам надо поговорить с Германией об этом», - добавил американский президент.

Несмотря на то, что после этих слов он перегнул палку, сказав, что Германия «полностью подконтрольна России», Трамп довольно точно определил роль Берлина в проекте «Северного потока-2». Газопровод соединит Россию и Германию через Балтийское море, удвоив возможности существующей ГТС в этом транспортном коридоре и минуя ГТС Украины и всей Центральной Европы.

Читайте такжеThe Guardian: Украину тревожат газовые связи Германии с Россией больше, чем Трампа

Кремль надеется усилить зависимость Германии и Западной Европы от российского газа, заодно лишив Киев и другие неудобные столицы доходов от транзита, за который России сейчас приходится платить. Москва также сможет перекрывать поставки газа странам, которые она до сих пор считает своими сателлитами, когда ей только заблагорассудится.

Смущает то, что Германия, кажется, с радостью помогает Владимиру Путину воплотить этот план. Обычно заложники не сдаются добровольно, их захватывают. Но бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, о котором упомянул Трамп, добровольно использует свои лоббистские возможности в Берлине, продвигая проект и наживаясь при этом. Ведь он председательствует в консорциуме, который руководит «Северным потоком-2», а также входит в совет правления российского энергетического гиганта «Роснефть».

Недавно канцлер Ангела Меркель признала, что российский проект более «политический», чем экономический. В таком случае, почему она до сих пор думает, что его реализацию стоит продолжать? Трампа нередко критикуют за его антипатию к НАТО. Но он не единственный, кто подрывает альянс. Вместе с тем, его предостережения относительно стратегического измерения «Северного потока-2» были бы более убедительными, если бы он сам не преуменьшал угрозы, которые поступают от Владимира Путина.

Читайте такжеВ НАТО не видят "никаких неизбежных угроз" союзникам, несмотря на агрессию РФ в Украине

Настороженность, если не враждебность, Трампа к союзникам может вылезти боком. Один из способов остановить строительство российской «трубы» заключается в том, что Евросоюз может расширить свои регуляции энергетического рынка на такие ГТС, как «Северный поток-2», когда хотя бы один из концов таких систем коснется территории союза. Сторонники таких изменений считают, что так Москва как минимум понесет финансовые потери из-за своей газовой политики. Однако, эти усилия против «Северного потока» в Брюсселе и протест Трампа будут иметь меньший вес, если европейские лидеры изначально будут недоверять ему и его лояльности к НАТО и торговли.