Премьер Польши назвал Россию и "Северный поток-2" одними из главных угроз

Сильное беспокойство у Моравецкого вызывает и общая экономическая ситуация в мире.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на вопрос, что он считает главной опасностью для своей страны, заявил, что крайне серьезно относится к российской угрозе. По его словам, его опасения продиктованы как событиями на востоке Украины, так и планами России построить газопровод "Северный поток-2".

Такие заявления прозвучали в интервью, которое Моравецкий дал американскому изданию Politico во время экономического форума в Давосе, передает Би-Би-Си.

Читайте такжеГенерал США назвал "окрепшую Россию" самой большой угрозой в Европе

"Я очень серьезно отношусь к российской угрозе. Думаю, то, что Россия делает в Украине - очень опасно. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию с нашими партнерами из Евросоюза и США, в том числе здесь, в Давосе, мы говорили о том, как нам справиться с этой угрозой", - ответил он на вопрос о самой существенной угрозе безопасности Польши.

По словам Моравецкого, он также обсуждал с министром экономики США Риком Перри планы России построить совместно с Германией газопровод "Северный поток-2", который позволит ей поставлять газ в Европу в обход транзитной системы Украины.

"Германия пытается представить "Северный поток-2" как бизнес-проект, которым он фактически не является, так как если он будет реализован - он сделает украинскую газотранспортную систему бесполезной", - заявил он. По мнению министра, в этом случае уже ничто не сможет помешать российским войскам разгуливать по всей Украине.

При этом Россия - не единственная угроза для Польши, упомянутая Моравецким. По его словам, сильное беспокойство у него вызывает и общая экономическая ситуация в мире.