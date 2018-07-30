В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов: четыре человека погибли

Часть подозреваемых в наезде нашли, при задержании двух из них убили, одного задержали.

На юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах.

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Трое из них погибли на месте, еще один раненый умер в больнице. Среди погибших – двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов, передает радио Свобода.

Еще троих пострадавших госпитализировали. Милиция Таджикистана сообщила, что часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. По сообщению местных правоохранителей, других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.

Власти организовали осмотр автомашин на всех дорогах региона, где произошла трагедия. Сотрудники силовых структур тщательно проверяют, в том числе и автотранспорт своих коллег.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах и пообещал найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности.

2018 год в Таджикистане объявлен годом туризма. По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев этого года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тыс. человек, что вчетверо больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.