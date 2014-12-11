СМИ: В Беларуси замечены российские солдаты без опознавательных знаков (фото)
12:50, 11 декабря 2014Мир
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В Гомеле были замечены российские солдаты из Брянска в форме без опознавательных знаков.
REUTERS
Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на активиста «Молодого фронта» Андрея Тенюту.
"Вчера я шел в районе вокзала и увидел солдат. Обратил внимание на то, что у них форма не такая, как у нас, а именно — зимние шапки зеленого цвета и они без опознавательных знаков и шевронов. Я подошел спросить, кто они такие и белорусская ли это форма. Получил ответ: «Мы — россияне». Спросил откуда именно, ответили — из Брянска. Дальше я спросил, будут ли какие-то учения, а они ответили: «Нет, будет война, у нас ротация и подготовка", — рассказал он.
В пресс-службе Министерства обороны Беларуси изданию заявили, что "никаких "зеленых человечков" по определению в Беларуси нет и быть не может".
charter97.org
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