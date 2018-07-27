В США посмеялись над атаками РФ на американские электросети: «Путин наш новый электрик?»

Поведение американского президента продолжает быть темой для шуток американских комедиантов.

Телевидение США продолжает высмеивать президента Дональда Трампа за его попытки сблизиться с российским автократом Владимиром Путиным, не смотря ни на что.

В частности, в Late Night Show With Stephen Colbert указали на то, что российские хакеры атакуют американские электросети. А президент вместо того, чтобы осудить Москву, в этот же момент приглашает Путина в Вашингтон.

«Во всем мире президент любой страны публично осудил бы чужого лидера, который манипулирует американскими электросетями. А Дональд Трамп только что пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. Даже не знаю, зачем. Может он наш новый сотрудник техподдержки. «Я собираюсь уничтожить американскую электронную инфраструктуру где-то в промежутке с 10:00 до 16:30. Будьте дома»», - посмеялся ведущий программы.

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Также ведущий шоу Стивен Колберт напомнил о том, как Трамп «накричал» на Иран в Twitter, пытаясь отвлечь внимание американцев от его провальной встречи с Путиным в Хельсинки. Однако, ни Тегеран, ни американцы не были впечетлены этим маневром американского лидера.

Напомним, что американские телешоу ранее жестко отреагировали на встречу Трампа с Путиным в Хельсинки. Ведущий другого Late Night Show Тревор Ноа назвал переговоры президентов России и США схваткой агента КГБ с агентом KFC. Кроме того, он сравнил поведение Трампа с чирлидером, который болеет за чужую команду.