Трамп поручил пригласить Путина в США

23:27, 19 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью. "Обсуждения уже ведутся", - подчеркнула Сандерс.

Каких либо еще подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не сообщила.

Также она отметила, что в Хельсинки президенты США и России согласовали "постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ожидает следующей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки
Теги: #США#Россия#Дональд Трамп#Владимир Путин#Сара Сандерс