Трамп поручил пригласить Путина в США

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп предложит Путину осенью.

Президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью. "Обсуждения уже ведутся", - подчеркнула Сандерс.

Каких либо еще подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не сообщила.

Также она отметила, что в Хельсинки президенты США и России согласовали "постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран".

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) July 19, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ожидает следующей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине.