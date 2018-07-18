Телевидение США высмеяло Трампа после Хельсинки: это была схватка агента КГБ с агентом KFC (видео)

Американские комедийные шоу взялись за Трампа, который на встрече с Путиным «болел за чужую команду».

Встреча президентов США и России в Хельсинки в понедельник вызвала бурную реакцию американской прессы. Президента Дональда Трампа даже обвиняли в измене за то, что он поверил пустым отрицанием Владимира Путина относительно вмешательства в американские выборы, но не поверил данным американской разведки.

Однако, кроме аналитиков, за президента США взялись еще и комедийные шоу. В частности, ведущий Daily Show Тревор Ноа назвал «дикостью», когда американский президент защищает лидера чужой страны от обвинений собственных спецслужб. И такое возможно либо при условии, что у Путина есть какой-то компромат на Трампа, или же американский лидер достаточно недалек, чтобы его можно было водить за нос.

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«А чего же мы ждали? Это все равно, что выставить агента КГБ против агента KFC», - посмеялся Ноа.

Полное видео эпизода Daily Show о встрече Путина с Трампом с украинским переводом смотрите на канале УНИАН.