Колумбийская мафия объявила вознаграждение за голову овчарки, которая нашла 10 тонн кокаина (видео)
20:54, 26 июля 2018Мир
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Одна из последних находок собаки - почти 10 тонн наркотиков, принадлежала крупнейшей банде Колумбии.
Иллюстрация \ REUTERS
Охота на героя - колумбийская полиция пытается защитить легендарную овчарку от мафии.
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Собака по имени Сомбра или Тень поспособствовала аресту почти двух с половиной сотен преступников, говорится в сюжете ТСН. У легендарной овчарки на удивление хорошее обоняние, и за шесть лет работы в полиции она нашла немало кокаина.
Одна из последних находок - почти 10 тонн наркотиков, принадлежала крупнейшей банде Колумбии. Ее главаря настолько разозлила потеря кокаина, что он назначил вознаграждение за голову овчарки. Тому, кто убьет Сомбру, обещает аж $70 тыс.
Колумбийская мафия объявила вознаграждение за голову овчарки, которая нашла 10 тонн кокаина
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