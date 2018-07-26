Колумбийская мафия объявила вознаграждение за голову овчарки, которая нашла 10 тонн кокаина (видео)

Одна из последних находок собаки - почти 10 тонн наркотиков, принадлежала крупнейшей банде Колумбии.

Охота на героя - колумбийская полиция пытается защитить легендарную овчарку от мафии.

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Собака по имени Сомбра или Тень поспособствовала аресту почти двух с половиной сотен преступников, говорится в сюжете ТСН. У легендарной овчарки на удивление хорошее обоняние, и за шесть лет работы в полиции она нашла немало кокаина.

Одна из последних находок - почти 10 тонн наркотиков, принадлежала крупнейшей банде Колумбии. Ее главаря настолько разозлила потеря кокаина, что он назначил вознаграждение за голову овчарки. Тому, кто убьет Сомбру, обещает аж $70 тыс.