Ярема: за организацию поездки в Киев "титушек" ГПУ объявила подозрение Удоду

Об этом он сказал на совместном заседании антикоррупционного и правоохранительного комитетов ВР в Киеве в среду, передает Украинская правда.

Как пример он привел объявление подозрения председателю Днепропетровского облсовета Евгению Удоду.

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В городе Днепропетровске прокуратура провела обыск в одном из кабинетов областного совета и объявила подозрение господину Удоду председателю совета за организацию поездки в Киев "титушек"", - сказал Ярема.

"В одном из кабинетов нашли биту с гвоздями. Это было доказательством того, что они собирались в том кабинете и затем выдвигались на Киев для проведения соответствующих противоправных действий", - добавил генпрокурор.