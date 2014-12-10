Ярема: за организацию поездки в Киев "титушек" ГПУ объявила подозрение Удоду
Генпрокурор Виталий Ярема отрицает, что Генпрокуратура не предъявила ни одного обвинения организаторам противоправных действий так называемых "титушек".
Об этом он сказал на совместном заседании антикоррупционного и правоохранительного комитетов ВР в Киеве в среду, передает Украинская правда.
Как пример он привел объявление подозрения председателю Днепропетровского облсовета Евгению Удоду.
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В городе Днепропетровске прокуратура провела обыск в одном из кабинетов областного совета и объявила подозрение господину Удоду председателю совета за организацию поездки в Киев "титушек"", - сказал Ярема.
"В одном из кабинетов нашли биту с гвоздями. Это было доказательством того, что они собирались в том кабинете и затем выдвигались на Киев для проведения соответствующих противоправных действий", - добавил генпрокурор.