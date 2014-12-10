Княгиня Монако родила близнецов

Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на коммюнике княжеского двора.

Новорожденным дали имена Жак и Габриэла. Мальчик станет потомственным принцем. Принцесса Габриэла, второй ребенок в линии наследования, получает титул графини Карладез.

Согласно заявлению княжеского двора, мать и близнецы чувствуют себя хорошо.

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Жак и Габриэла стали первенцами Шарлен, однако ее супруг уже становился отцом рожденных вне брака мальчика и девочки, которые не могут претендовать на престол княжества.

До появления близнецов первое место в очереди на престол занимала сестра князя Каролина, второе - Андреа Казираги, племянник князя.