Один из основателей агентства Bloomberg уходит с должности главного редактора

Его место займет Джон Миклтуэйт, который с 1987 года был главным редактором британского журнала The Economist. К своим обязанностям Миклтуэйт приступит в начале 2015 года, сообщает Еспресо.TV.

Уинклер, который занимал пост главного редактора Bloomberg с 1990 года, останется в агентстве на должности заслуженного главного редактора и будет работать совместно с основателем Bloomberg Майклом Блумбергом.

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Агентство Bloomberg было основано Майклом Блумбергом и Мэттью Уинклером в 1990 году. С того времени Уинклер был бессменным главным редактором. Сегодня агентство насчитывает 2,4 тыс. сотрудников, работающих более чем в 150 подразделениях по всему миру.