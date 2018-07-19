В центре Нью-Йорка произошел взрыв (фото, видео)

16:55, 19 июля 2018
Мир
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REUTERS

В Нью-Йорке (США) взорвалась труба паропровода теплосети. Густой пар поднялся высоко над центральным районом города Манхеттеном, на Пятой авеню между 21-ю и 22-ю улицами.

Команды пожарных отреагировали на взрыв немедленно, передает радио Свобода. Никаких сообщений о пострадавших нет. Предполагают, что взрыв приведет к перекрытию улиц и задержек движения транспорта.

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Теги: #взрыв#Нью-Йорк