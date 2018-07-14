Британская полиция нашла емкость из-под "Новичка" (видео)
Британская полиция сообщила, что обнаружила небольшую бутылку, в которой хранилось боевое отравляющее вещество «Новичок».
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Бутылка была найдена при обыске в доме Чарли Роули в городке Эймсбери, передает Голос Америки. Роули и его партнерша Дон Стерджесс были отравлены «Новичком» 30 июня. 8 июля Старджесс скончалась.
В настоящее время полиция пытается установить, был ли использован «Новичок» из этой бутылки для покушения на жизнь бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они были отравлены в марте.
Полиция сообщила, что расследование проводят около ста следователей.
Британцев призвали не дотрагиваться до «странных предметов, таких как шприцы, иглы, косметические или схожие объекты, изготовленные из металла, пластмассы или стекла».