Британская полиция нашла емкость из-под "Новичка" (видео)

20:28, 14 июля 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Бутылка была найдена при обыске в доме Чарли Роули в городке Эймсбери, передает Голос Америки. Роули и его партнерша Дон Стерджесс были отравлены «Новичком» 30 июня. 8 июля Старджесс скончалась.

В настоящее время полиция пытается установить, был ли использован «Новичок» из этой бутылки для покушения на жизнь бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они были отравлены в марте.

Полиция сообщила, что расследование проводят около ста следователей.

Британцев призвали не дотрагиваться до «странных предметов, таких как шприцы, иглы, косметические или схожие объекты, изготовленные из металла, пластмассы или стекла».

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Теги: #Британия#вещество Новичок