BBC: Российский телеканал "Дождь" ведет вещание из частной квартиры
21:47, 08 декабря 2014Мир
1 0
Независимый российский телеканал "Дождь" перешел на вещание с частной квартиры в Москве.
"Дождь" переехал
Об этом сообщает BBC Украина.
В пятницу телеканал был вынужден покинуть помещение на заводе "Красный Октябрь", которое ему предоставляла редакция журнала "Сноб".
С понедельника "Дождь" начал вещание из временной студии, местоположение которой сотрудники канала сообщать отказываются.
Читайте такжеШендеровича и Рубинштейна вызвали в Следственный комитет - СМИ
"Дождь" известен тем, что транслирует критичные к политике Кремля взгляды и высказывания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter