BBC: Российский телеканал "Дождь" ведет вещание из частной квартиры

Об этом сообщает BBC Украина.

В пятницу телеканал был вынужден покинуть помещение на заводе "Красный Октябрь", которое ему предоставляла редакция журнала "Сноб".

С понедельника "Дождь" начал вещание из временной студии, местоположение которой сотрудники канала сообщать отказываются.

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"Дождь" известен тем, что транслирует критичные к политике Кремля взгляды и высказывания.