СМИ: Над Москвой установят Око Саурона

Это произойдет благодаря усилиям поклонников Толкина из творческой группы «Свечение», которые готовили проект на протяжении нескольких месяцев, сообщает российское издание Hollywood Reporter.

Как сообщают художники, инсталляция является данью уважения великой саге и ее экранизации, «которая позволила побывать в Средиземье "миллионам поклонников по всему миру".

Читайте такжеВ сети появился трейлер нового эпизода "Звездных войн"Инсталляция приурочена к премьере заключительной части кинотрилогии «Хоббит» режиссера Питера Джексона по мотивам романа Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».