"Стоял рядом с Путиным как маленький фанат": Шварценеггер жестко раскритиковал Трампа за встречу с президентом РФ (видео)

Актер сравнил Трампа с "маленькой вареной макарониной".

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер обрушился с жесткой критикой на президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее видеообращение актер опубликовал в своем Twitter.

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«Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. На это было неловко смотреть. Вы стояли там, как маленькая вареная макаронина, как малолетний фанат. Я всё спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи», - говорит Шварценеггер на видео.

Он также отметил, что участие Трампа в такой встрече "подводит разведку США и Минюст", поскольку они откровенно обвиняют РФ во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.

"Вы президент США, вы не должны так делать. Что с вам не так?" - добавил актер.

Как сообщал УНИАН, напомним, 16 июля, Путин и Трамп провели встречу в Хельсинки. Трамп в начале встречи назвал хорошим делом возможность поладить с Россией. Беседа лидеров стран тет-а-тет продолжалась более двух часов вместо запланированных полутора.