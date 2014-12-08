Беларусь устроила пробки на границе с РФ, ищет контрабанду

Как сообщает Белорусский партизан со ссылкой на гомельское УВД, пограничники и таможенники пресекают попытки перевозок незаконного топлива и других товаров.

Так, в ночь с 4 на 5 декабря были выявлены 4 факта незаконного оборота потребительского импорта, причем в трех случаях жители Гомельской области перевозили топливо сверх нормы.

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Тщательная проверка фур привела к образованию гигантских пробок на границе. О километровых очередях сообщили пользователи в соцсетях.

"Возможно, это ответ белорусской стороны на обвинения Москвы в контрабанде", - отмечает издание.