Очередная "пустышка": в МИД РФ отреагировали на обвинения 12 россиян во вмешательстве в американские выборы

В МИД РФ считают, что этими обвинениями в США пытаются "испортить атмосферу перед российско-американским саммитом".

Министерство иностранных дел России прокомментировало обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, выдвинутые против 12 сотрудникам российской разведки.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что данные обвинения - попытка "реанимировать старую "утку" о мнимом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года". И именно для этого спецпрокурор Мюллер, "назначенный расследовать то, чего не было", предъявил обвинения 12 лицам.

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В российском МИД утверждают, что утверждение о причастии указанных лиц к кибератакам "ничем не подкреплено".

"Очевидно, что цель этого вброса – испортить атмосферу перед российско-американским саммитом. Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в США 12 сотрудникам российской разведки предъявили обвинения в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.