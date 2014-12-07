В России упал вертолет Ми-8, есть погибшие - СМИ

В Ненецком округе Российской Федерации упал вертолет Ми-8.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

Читайте такжеВ Московской области разбился истребитель

По предварительной информации, вертолет Ми-8 вылетел из населенного пункта Варандей в сторону Нарьян-Мара. "Он упал в 25 км от Варандея", - уточнил собеседник ТАСС.

На борту находились шесть человек, в том числе три члена экипажа.