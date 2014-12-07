В России упал вертолет Ми-8, есть погибшие - СМИ
13:41, 07 декабря 2014Мир
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Вертолет упал в 25 км от Варандея.
Иллюстративная фотография: Ми-8 / wikipedia.org
В Ненецком округе Российской Федерации упал вертолет Ми-8.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.
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По предварительной информации, вертолет Ми-8 вылетел из населенного пункта Варандей в сторону Нарьян-Мара. "Он упал в 25 км от Варандея", - уточнил собеседник ТАСС.
На борту находились шесть человек, в том числе три члена экипажа.
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