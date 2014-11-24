После вчерашнего землетрясения Украина может пережить еще несколько таких толчков

Толчки силой до 4-х баллов были ощутимы даже в столице, говорится в сюжете ТСН.Тиждень

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Это было самое сильное землетрясение в этом регионе за последнее десятилетие. Его магнитуду оценивают в 5,6 балла.

Похожих по сейсмической активности регионов в мире 3 - горы Гиндукуша на границе Афганистана и Пакистана, океаническое дно вблизи островов Тонга и зона Вранча на стыке Южных и Восточных Карпат. И когда трясет их, толчки идут в юго-восточном направлении - через Молдову в Одесскую область и далее до Киева.

Сейсмологи говорят, что в ближайшие дни Украина может пережить еще несколько таких сотрясений.