После вчерашнего землетрясения Украина может пережить еще несколько таких толчков
08:15, 24 ноября 2014Общество
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Землетрясение прошлой ночью напугало украинцев, особенно ощутили его в Одесской области, поскольку соседнюю румынскую зону Вранча тряхнуло на 5 баллов.
Землетрясение на юге может повториться / en.wikipedia.org
Толчки силой до 4-х баллов были ощутимы даже в столице, говорится в сюжете ТСН.Тиждень
Читайте такжеВ сети появилось видео землетрясения в Одессе
Это было самое сильное землетрясение в этом регионе за последнее десятилетие. Его магнитуду оценивают в 5,6 балла.
Похожих по сейсмической активности регионов в мире 3 - горы Гиндукуша на границе Афганистана и Пакистана, океаническое дно вблизи островов Тонга и зона Вранча на стыке Южных и Восточных Карпат. И когда трясет их, толчки идут в юго-восточном направлении - через Молдову в Одесскую область и далее до Киева.
Сейсмологи говорят, что в ближайшие дни Украина может пережить еще несколько таких сотрясений.
Землетрясение этой ночью напугало украинцев
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