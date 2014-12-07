Встречу Олланда и Путина помог организовать Назарбаев – СМИ

Как передает «Дождь», об этом в субботу, 6 декабря, пишет французская газета Le Figaro, ссылаясь на собственные источники.

Издание отмечает, что решение Олланда встретиться с Владимиром Путиным на пути из Казахстана, где он находился с официальным визитом, стало для всех неожиданностью на фоне напряженности в отношениях Запада и России из-за кризиса в Украине.

«Елисейский дворец давно планировал назначить визит в Россию, но хранил это в тайне. По данным газеты, перед тем, как отправиться в Астану, Олланд поручил своему окружению изучить возможность непродолжительной остановки в российской столице на обратном пути.

«А окончательно в необходимости «сделать сильный поступок» его убедила «антизападная» речь Путина, а визит в Казахстан стал лучшим поводом», - подчеркивает издание.

Чтобы Путин согласился на встречу, французский лидер решил «подготовить российского президента» и на пресс-конференции в Астане постарался «взвешивать слова» и призвал к «урегулированию конфликта» в Украине, отмечает Le Figaro.

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Встречу помог организовать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который, как пишет газета, «очень хорошо знает своего российского коллегу». Вечером в пятницу, 5 декабря, французский президент позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы рассказать ей о своей инициативе (о реакции Меркель в статье не сообщается).

Президенты России и Франции встретились в субботу вечером в правительственном аэропорту «Внуково-2». Встреча длилась около двух часов и проходила за закрытыми дверями.

«Вы были инициатором встречи в Нормандии для решения тех проблем, о которых Вы сказали. Проблемы сложные, но, тем не менее, дискуссия, которую мы ведем по этому поводу, она все-таки дает определенный положительный результат. Я уверен, и Ваш сегодняшний визит такой короткий рабочий, безусловно, пойдет на пользу решению многих проблем», - сказал Путин, обращаясь к французскому лидеру.

Олланд, в свою очередь, поблагодарил президента России за прием и заявил, что «необходимо в какой-то момент избавляться от этих препятствий, от стен, которые нас могут разъединять, и я думаю, что мы можем это делать».

«Президенты обсудили урегулирование ситуации в Украине, а также сирийскую проблему и иранскую ядерную программу», - подытожило издание.