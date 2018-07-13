В Китае 19 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе

Взрыв произошел на заводе, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

В Китае в провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и еще 12 получили ранения.

Как передает 112.ua, по данным властей округа Цзяньян, взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

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Агенство Синьхуа сообщает о том, что все раненные находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование. Причина взрыва пока не известна. Окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.

Согласно информации региональное бюро охраны окружающей среды, завод имеет три производственные линии: 300 тонн в год бензойной кислоты, которая используется в пищевых консервантах, и 2 тыс. тонн 5-нитроизофталевой кислоты для лекарственных средств и красителей.

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