В Китае 19 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе

08:20, 13 июля 2018
Мир
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Взрыв унес жизни 19 человек / Фото twitter.com/ChinaPlusNews

Как передает 112.ua, по данным властей округа Цзяньян, взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

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Агенство Синьхуа сообщает о том, что все раненные находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование. Причина взрыва пока не известна. Окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.

Согласно информации региональное бюро охраны окружающей среды, завод имеет три производственные линии: 300 тонн в год бензойной кислоты, которая используется в пищевых консервантах, и 2 тыс. тонн 5-нитроизофталевой кислоты для лекарственных средств и красителей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 июля, в Мехико на глазах у прохожих обрушилась часть здания торгового центра.

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Теги: #смерть#Китай#взрыв на химзаводе