The Guardian: Украину тревожат газовые связи Германии с Россией больше, чем Трампа

Самый большой страх в том, что новая «труба» укрепит хватку Москвы на горле Европы.

Президент США Дональд Трамп использовал очень эмоциональную риторику сразу же в начале саммита НАТО в Брюсселе, чтобы поругать Германию за желание построить газопровод, который соединит ее с Россией. Но утверждение американского лидера о том, что это сделает Европу еще более зависимой от российского газа, разделяет много европейских политиков, аналитических центров и экспертов в сфере энергетики включительно с некоторыми в Берлине.

Впрочем, ни одна страна не раздражена этим газопроводом больше, чем Украина – союзник, которого Трамп может покинуть, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в следующий понедельник. Об этом пишет The Guardian.

Украина может потерять очень нужные ей миллиарды долларов, если Россия сможет транспортировать газ в Европу через Балтийское море, минуя ГТС на украинской территории. На этой неделе украинский президент Петр Порошенко сказал: «Это не коммерческий проект, он не экономический и не прибыльный, а абсолютно политически мотивированный. С экономической точки зрения, нет причин завершать этот проект. Он абсолютно геополитический».

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В противовес его позиции, канцлер Ангела Меркель пытается убедить мир, что строительство «Северного потока-2» не имеет ничего общего с политикой. Для многих ее нежелание видеть геополитические последствия от усиления зависимости Европы от энергоносителей России подчеркивает то, насколько сильно «Газпром» проник в Германию. Тот факт, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер занимает место в совете правления российской компании, а также его дружба с Владимиром Путиным, символизируют триумф российских интересов.

Для Меркель «Северный поток-2» имеет острое политическое значение, поскольку Германия хочет к 2022 году отказаться от ядерной энергетики и при этом сократить выбросы углекислого газа. Швеция, Дания и Финляндия выразили экологические опасения по поводу новой ветви российской ГТС, которую планируют проложить на дне Балтийской моря. Парламент Дании предоставил своему правительству право наложить вето на построение российской трубы на основании экологического вреда или угрозы безопасности. Также Еврокомиссия выступила с протестом, отметив, что «Северный поток-2» подрывает планы Евросоюза по диверсификации энергетических поставок. Великобритания тоже протестовала, хотя и менее решительно. Лондон не хотел публично раздражать Меркель из-за «Северного потока-2», опасаясь, что это будет иметь последствия на переговорах о Brexit.

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Один из интересных измерений скандала вокруг газопровода заключается в том, что отношение к нему рассматривается как лакмусовая бумажка для взглядов на Россию. Трамп, известный своей симпатией к Путину, стал исключением, которое доказывает правило. Выступая против российской «трубы» (возможно под давлением Министерства торговли США и из соображений безопасности), он вдруг выступил против крупнейшего геоэкономического проекта российского президента. Но вероятно и то, что цель Трампа – не Москва, а Берлин. И Путин таким образом вряд ли выступает в роли жертвы.

Сомнения также вызывает реальная потребность в «Северном потоке-2» для Германии. ГТС будет способна поставлять 55 миллиардов кубометров природного газа из России ежегодно. Вместе с первой веткой газопровода система сможет доставлять Берлину 110 миллиардов кубометров вгод. Сейчас Германия потребляет 80 миллиардов кубометров газа в год. При этом, лишь треть этого объема продает Россия. Эксперты же говорят, что за счет повышения производственной эффективности потребности в энергоносителях будут только сокращаться, а купленный газ будет оставаться в избытке.

Меркель пообещала Украине и Польше, что транзит через их территории будет продолжаться в будущем. Но в Киеве сомневаются в ценности этих обещаний, указывая на противоположные заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера, который почеркивает свое желание отказаться от транзита через украинскую ГТС с 2020 года. Он заявлял, что весь газ для Европы будет поставляться через Балтийское море, а Германия выступит в роли страны-дистрибьютора.

Самый большой страх в том, что «Северный поток-2» позволит России крепче ухватить Европу за горло. Ведь Кремль уже отключал поставки без колебаний на фоне спора с Украиной о цене.