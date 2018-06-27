Умер отец Майкла Джексона
В США скончался отец Майкла Джексона Джо Джексон. Ему было 89 лет.
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Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник.
За несколько дней до смерти он подтвердил слухи о своей скорой смерти в Twitter — опубликовал фотографию на фоне заката и констатировал, что ему осталось увидеть гораздо меньше закатов, чем он уже видел.
Ранее в этом месяце Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он находится при смерти, передает Газета.ru.
Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, а также управлял собственным лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон был продюсером Майкла Джексона после того, как Майкл покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.
Ранее певец Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes.
I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018