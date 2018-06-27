Умер отец Майкла Джексона

19:16, 27 июня 2018
Мир
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Джо Джексон / REUTERS

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Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник.

За несколько дней до смерти он подтвердил слухи о своей скорой смерти в Twitter — опубликовал фотографию на фоне заката и констатировал, что ему осталось увидеть гораздо меньше закатов, чем он уже видел.

Ранее в этом месяце Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он находится при смерти, передает Газета.ru.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, а также управлял собственным лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон был продюсером Майкла Джексона после того, как Майкл покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.

Ранее певец Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. 

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