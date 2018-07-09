Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали уже 8 детей (фоторепортаж)

Всю футбольную команду планируют эвакуировать до 11 июля, так как 11 числа в регионе ожидаются сильные дожди.

В Таиланде вывели на поверхность восьмого мальчика, который находился внутри затопленной пещеры более двух недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

Читайте такжеОперацию по спасению детей из пещеры в Таиланде засекретили

Сейчас внутри пещеры продолжают оставаться еще пять человек. Всю футбольную команду планируют эвакуировать до 11 июля, так как 11 числа в регионе ожидаются сильные дожди, которые полностью затопят пещеру включая те части, где находятся дети.

Как сообщал УНИАН, 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Когда они были в пещере Тхам Луанг, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода. Спустя десять дней их нашли, однако не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Операция по спасению подростков и их тренера началась 8 июля.