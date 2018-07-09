Еще больше безумия: вышел трейлер нового фильма режиссера нашумевшего "Лобстера" (видео)

В новом фильме Лантимос в своем абсурдном стиле отправит зрителей в атмосферу британского королевского двора XVIII века.

Компания Fox Searchlight опубликовала трейлер нового фильма Йоргоса Лантимоса под названием «Фаворитка». В центре сюжета - соперницы за звание фаворитки королевы Анны. Главные роли исполнили Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Как сообщал УНИАН, ранее итальянский режиссер похвастался, что его фильм со звездой "50 оттенков серого" довел Тарантино до слез.

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