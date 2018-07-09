Еще больше безумия: вышел трейлер нового фильма режиссера нашумевшего "Лобстера" (видео)
16:06, 09 июля 2018Мир
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В новом фильме Лантимос в своем абсурдном стиле отправит зрителей в атмосферу британского королевского двора XVIII века.
Действие картины происходит в XVIII веке / Кадр из видео на YouTube-канале FoxSearchlight
Компания Fox Searchlight опубликовала трейлер нового фильма Йоргоса Лантимоса под названием «Фаворитка». В центре сюжета - соперницы за звание фаворитки королевы Анны. Главные роли исполнили Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.
Как сообщал УНИАН, ранее итальянский режиссер похвастался, что его фильм со звездой "50 оттенков серого" довел Тарантино до слез.
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