Отравление в Эймсбери: Британия решила пока не вводить новые санкции против России

По словам главы МВД страны, у полиции пока недостаточно информации.

Посетивший Солсбери министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что у Лондона пока нет планов ввести новые санкции против России после отравления двух граждан Великобритании.

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«Мы не хотим делать преждевременные выводы. Пока мы знаем лишь то, что эти люди были отравлены тем же веществом, что и Сергей Скрипаль и его дочь», — цитирует Джавида The Guardian.

«Мы знаем, что в марте к преступлению были причастны русские. А сейчас у нас недостаточно информации», — добавил глава британского МВД.

Напомним, 30 июня в городе Эймсбери недалеко от Солсбери два человека были найдены без сознания. Как установили позже, они были отравлены «Новичком».

Полиция не установила никакой связи между отравившимися британцами и бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. По предварительным данным,​ их пути не пересекались. 44 летняя Дон Стерджес страдала от алкогольной зависимости, а 45-летний Чарли Роули — героиновый наркоман, передает РБК.

Предполагается, что отравившиеся в июне могли случайно столкнуться с «Новичком», но теперь полиция пытается понять, где это могло произойти. Данных о том, что Стерджес или Роули посещали Солсбери до обеззараживания, пока нет. Эймсбери же находится за пределами зоны, где проводилось обеззараживание.

Знакомый Стерджес и Роули предположил в разговоре с The Sun, что пара могла найти какой-то зараженный предмет в парке Эймсбери. Высокопоставленный источник в правительстве Великобритании обратил внимание членов Ассоциации прессы, что властям так и не удалось найти предмет, в котором хранился «Новичок», использованный в первой атаке.