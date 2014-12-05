В Польше на месте бывшего концлагеря обнаружили останки тысяч советских солдат

Как сообщают польские СМИ, останки нашли на месте бывшего концентрационного лагеря во время эксгумации восьми братских могил.

По оценкам специалистов, в этих могилах могли находиться до 6 тысяч тел. Группа археологов обнаружила также элементы обмундирования, которые могут указывать на захоронения солдат других национальностей, сообщает Росбалт.

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После изучения всех могил останки будут перенесены на военное кладбище на улице Обозова. Работы запланированы на 2015 год.