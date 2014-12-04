Западные СМИ заметили, что Медведев спал во время выступления Путина

Об этом написала британская газета The Daily Mail, Остров со ссылкой на Коммерсант.

Как отмечает британское издание, Владимир Путин в своем выступлении "обвинил Запад в попытках создать новый железный занавес вокруг России".

"Однако его захватывающее выступление, похоже, наводило скуку на премьер-министра, который воспользовался случаем, чтобы немного вздремнуть. Кроме того, Медведев, который в свою бытность президентом тоже выступал с посланием к Федеральному собранию, зевал в тот момент, когда Путин говорил, что не изменит своего курса, несмотря на угрозу дипломатической изоляции", - пишет издание.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что экономические прогнозы для России "более чем печальны, в политическом отношении страна сильно изолирована — ясно, что президент не нашел ничего лучше, чем высказаться против Запада и угрожать ему". "Он разжег русский национализм, а теперь ему приходится снова и снова подбрасывать дрова", - пишет издание.

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Немецкая газета указывает, что путинская речь была "грубой смесью отчаянных обоснований его политики в отношении Украины, попыток представить Россию жертвой западного стремления к мировому господству и угроз в отношении Европы и Соединенных Штатов".

"И, конечно, не обошлось без упоминания Гитлера: тот, кто захочет вытеснить Россию из Крыма, повторит судьбу нацистской Германии. Вот так просто: раз Крым для России «священен» и имеет стратегическое значение, его можно аннексировать. Разве Путина беспокоит, что Россия является гарантом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины?", - иронически замечает немецкое издание.