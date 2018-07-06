В Кремле рассказали о деталях подготовки встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Сейчас дипломатическое и другие ведомства проводят подготовку к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по итогам переговоров, которые состоятся 16 июля в Хельсинки (Финляндия), могут провести пресс-конференцию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что главы государств дадут пресс-конференцию по итогам своего общения», - сказал Песков.

По его словам, сейчас идет подготовка к встрече: работают ведомства, главным образом, дипломатическое, и другие подразделения, которые имеют отношение к вопросам, стоящим на повестке дня.

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При этом Песков опроверг сообщение Bloomberg о том, что якобы готовятся договоренности между лидерами России и США по выводу иранских войск из Сирии.

«В данном случае СМИ источники подводят. Безусловно, сирийская проблематика будет предметом для обмена мнениями, это можно легко спрогнозировать. Российская сторона готовится, и Путин готов для обсуждения сирийской проблематики. Но сообщения в том плане, что «без меня меня женили», когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения – вряд ли, наверное, это реалистично. Поэтому эти сообщения не соответствуют действительности», - делает выводы Песков.