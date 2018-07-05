Washington Post: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном указывает на грядущий провал с Путиным

Американский президент, сам того не зная, дал северокорейскому диктатору все, чего тот желал, но автократ в Кремле это, наверное, заметил.

13 июня президент США Дональд Трамп объявил, что «ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет». А уже через две недели после того, Wall Street Journal сообщил о новых спутниковых снимках, которые доказывают, что Пхеньян чрезвычайно быстро расширяет свой центр ядерных исследований.

Глядя на то, как американский президент готовится к своей второй большой встречи, стоит оглянуться на ошибки первой. Если 16 июля в Хельсинки он справится с Владимиром Путиным так же плохо, как и с Ким Чен Ыном в Сингапуре, последствия будут катастрофические, пишет Washington Post.

Исследователь Северной Кореи в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт комментировал, что Ким Чен Ын в Сингапуре победил, а однодневная встреча была для Америки «финалом невынужденных ошибок». В результате северокорейских диктатор ушел с коммюнике, текст которого "будто писало министерство иностранных дел КНДР». Эберштадт подчеркивал, что Ким Чен Ын возглавляет «государственный криминальный картель, который Следственная комиссия ООН хочет привлечь к ответственности за преступления против человечества». А американский президент, наоборот, вознаградил его. Трамп называл северокорейского диктатора «очень талантливым» патриотом своей страны, с которым у него возникла «особая связь». Он говорил о Киме как об «очень достойном переговорщике», что имело бы смысл, если бы диктатора КНДР действительно заставили вести переговоры о каких-то уступках.

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Северная Корея остается в плену так называемого «расового социализма», который ставит перед Ким Чен Ыном «священную миссию» безусловного объединения Корейского полуострова в единое государство. Это означает полное истребление Южной Кореи. И для этого Пхеньяну нужно массовое производство ядерных боеголовок и ракет.

Эберштадт отмечает, что ядерная программа не нужна КНДР для легитимизации, международного шантажа или даже выживания режима. Для всех этих целей хватило бы и вполне ограниченных ядерных возможностей. Но Пхеньян все равно угрожает США. Дело в том, что Америка выступает гарантом безопасности Южной Кореи. И если Вашингтон не отступит в определенное время и в определенном месте, которое выберет Пхеньян, союзу США и Южной Кореи придет конец, так же как и американскому военному присутствию в регионе. Но Трамп все равно решил довериться иллюзии, что однодневная встреча может заставить северокорейский режим отказаться от своего смысла существования.

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В придачу к легитимизации режима в Пхеньяне, встреча с Трампом подтвердила, что США безразличны все зверства и нарушения прав человека в КНДР, которые заставляют сомневаться в реальности той народной поддержки, которой власти страны якобы пользуются. Трамп также пообещал остановить проведение операции по повышению военной готовности в регионе, а Ким Чен Ын не предложил ему за это абсолютно ничего, никакой инвентаризации ядерного арсенала и баллистических ракет, лишь размытое обещание «денуклеризации Корейского полуострова». Такая формулировка вовсе не означает, что Пхеньян обязан хоть что-то делать, кроме демонтажа центров ядерных испытаний, которые уже устарели.

Наиболее опасный момент президентства Трампа наступит тогда, когда он - тот, кто изо всех сил старается казаться сильным - вдруг осознает, что в глазах тех, кто с холодным рассудком оценивает результаты встречи в Сингапуре, он «слаб, как дитя». Источником опасности в такой момент может стать его униженное тщеславие.

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А тем временем, Трамп готовится к встрече с хладнокровным русским, который продолжает расчленять крупнейшую страну Европы – Украину. Вероятно, он планирует надавить на одну из трех маленьких стран в Балтии, каждая из которых – член НАТО. Альянсу впервые за 69 лет приходится иметь дело с президентом США, который явно не ценит все, что было достигнуто за эти годы и не понимает важности оборонного союза так, как жестокий лидер в Москве, который почуял слабость, раскрытую после встречи в Сингапуре.