КНДР расширяет комплекс по производству баллистических ракет - WSJ

Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений, хотя США требуют от КНДР отказаться от него.

КНДР заканчивает работу по расширению комплекса по производству баллистических ракет.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследователей, которые проанализировали спутниковые снимки.

В Миддлберийском институте по изучению международных проблем сопоставили снимки со спутника, сделанные в апреле и в июне этого года. Исследователи пришли к выводу, что северокорейцы заканчивали работу над внешним обустройством комплекса, расположенного в городе Ханмын, в то время, как президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались в Сингапуре.

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Газета отмечает, что Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений, хотя США требуют от КНДР отказаться от него.

Представитель Госдепартамента отказалась комментировать информацию, отметив, что ведомство продолжает следить за Северной Кореей.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР продолжает работу на секретных ядерных объектах.