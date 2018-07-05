До отравления Скрипали были "под колпаком" российских спецслужб несколько лет - СМИ

Лондон утверждает, что российские спецслужбы взломали электронную почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году, однако этим слежка за Скрипалями не ограничилась.

Правительство Великобритании полагает, что российские спецслужбы следили за Сергеем и Юлией Скрипалями в течение нескольких месяцев, предшествовавших их отравлению нервно-паралитическим веществом.

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Как стало известно Би-би-си, в письме, адресованном странам НАТО, Лондон утверждает, что российские спецслужбы взломали электронную почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году.

Насколько известно, сейчас британские спецслужбы проинформировали власти Британии и союзных государств, что этим слежка за Скрипалями не ограничилась.

Полиция пока не сообщает, удалось ли ей установить подозреваемых в этом нападении. На данный момент обвинения в адрес российских властей основываются на данных британских спецслужб.

О том, что российские спецслужбы следили за Скрипалями, стало известно лишь после их отравления. Специалисты внимательно изучили смартфон Юлии Скрипаль в попытке понять, не проникли в него хакеры, которые таким образом могли бы узнавать, где именно она находится в каждый конкретный момент.

Еще одна важная причина, почему британские власти обвиняют Россию в покушении на Скрипалей, заключается в типе вещества, которое было использовано для отравления.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), приглашенные в марте в Солсбери, взяли образцы примененного против Скрипалей вещества, после чего подтвердили выводы британских властей о его типе. В обнародованной части доклада они особенно отмечают его высокую химическую чистоту.

Насколько известно, засекреченная часть доклада ОЗХО более подробно описывает химическую чистоту и другие характеристики вещества.

Исходя из этого был сделан вывод, что "Новичок" был произведен высокопрофессиональными людьми в очень хорошей лаборатории. Также был сделан вывод, что подобное вещество могло быть произведено лишь в двух лабораториях в мире.

Журналист Би-би-си пишет, что прошлым летом несколько раз встречался с Сергеем Скрипалем. Он оберегал свою личную жизнь и не хотел привлекать к себе излишнего внимания. Он показал себя человеком с юмором и спокойно относился к перипетиям своей судьбы: от заключения в России в 2006 году по обвинению в шпионаже в пользу Британии, до кончины его жены Людмилы в 2012 году и неожиданной смерти сына Александра летом 2017 года.

Он жил почти как обычный пенсионер, отмечает журналист. Почти, так как иногда он выезжал из Солсбери читать лекции или консультировать представителей разведки. Все это, судя по всему, стандартно для перебежчиков. Бывший агент КГБ Олег Гордиевский также консультирует британскую и иностранные разведки.

Согласно одной из версий, российские спецслужбы могли на этом основании прийти к выводу, что Скрипаль вновь стал работать на британскую разведку.

Теперь ему и его дочери предстоит принять непростые решения о своем будущем. Юлия Скрипаль говорила, что хотела бы в какой-то момент вернуться в Россию, но сейчас ее главная задача - помогать отцу.

С Сергеем Скрипалем все сложнее. Он, само собой, не собирался возвращаться в Россию, но сейчас он даже не может вернуться в свой дом в Солсбери. Дом был выкуплен британским правительством, так как, во-первых, там все еще идет расследование, а, во-вторых, на очистку здания от следов "Новичка" понадобится много времени.

Может быть, Сергей Скрипаль будет жить под новым именем под защитой властей в США или одной из стран Содружества? Кто знает, рассуждает журналист. В американской, да и в других системах защиты свидетелей, людей настойчиво убеждают полностью отрезать себя от своего прошлого.

Британское правительство, со своей стороны, исходит из того, что Сергей и Юлия Скрипали могут сами решить свою судьбу, и Лондон также надеется, что это решение не приведет к очередному противостоянию с Россией.

Дело Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в 2006 году, указывает, что даже если в британском правительстве и есть люди, которые хотели бы замести все это дело под ковер, им это будет сложно сделать.

В деле Литвиненко полиция уже через семь месяцев после отравления назвала имя подозреваемых в убийстве и выдала ордер на арест, что, в свою очередь, ухудшило отношения с Москвой.