Коалиционное правительство Сербии распущено

Коалиционное правительство премьер-министра Сербии Воислава Коштуницы официально распущено в понедельник. Как сообщает государственное агентство «Танюг», такое решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.

В минувшую субботу Коштуница объявил о том, что правительство страны не может продолжать исполнение своих обязанностей из-за глубоких разногласий по поводу одностороннего провозглашения независимости Косово. Сегодня правительство утвердило и направило президенту республики проект решения о роспуске народной скупщины и проведении досрочных парламентских выборов, отмечает Reuters.

Теперь президент Сербии Борис Тадич должен назначить дату для досрочных выборов. Наиболее вероятной датой является 11 мая.

Газета.ру