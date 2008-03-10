Коалиционное правительство Сербии распущено

14:40, 10 марта 2008
Мир
683 0

Тадич должен назначить дату для выборов

Коалиционное правительство премьер-министра Сербии Воислава Коштуницы официально распущено в понедельник. Как сообщает государственное агентство «Танюг», такое решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.

В минувшую субботу Коштуница объявил о том, что правительство страны не может продолжать исполнение своих обязанностей из-за глубоких разногласий по поводу одностороннего провозглашения независимости Косово. Сегодня правительство утвердило и направило президенту республики проект решения о роспуске народной скупщины и проведении досрочных парламентских выборов, отмечает Reuters.

Теперь президент Сербии Борис Тадич должен назначить дату для досрочных выборов. Наиболее вероятной датой является 11 мая.

Газета.ру

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter