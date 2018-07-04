Премьер Польши: война на Донбассе - часть большого плана РФ по дестабилизации Запада
Война на Донбассе является частью масштабного плана России по дестабилизации Запада.
Об этом во время выступления в Европейском Парламенте заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.
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По его словам, агрессия России в Украине пошатнула архитектуру безопасности стран Восточно-центральной Европы, а последние годы были периодом "чрезвычайного усиления геополитических угроз".
"Таких, как терроризм или российская гибридная война в Украине и не только - вмешательство в демократический процесс стран Запада, и даже прямые нападения на жителей содружества", - заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что действия России не являются случайностью, это заранее спланированная стратегия.
Как сообщал УНИАН, ранее Моравецкий выступил за продление санкций против Росси за агрессию в Украине.