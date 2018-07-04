Во Франции из-за убийства полицейским юноши произошли столкновения

Полиция применила слезоточивый газ.

Во французском городе Нанте полицейский выстрелил в 22-летнего мужчину, который проявил неповиновение во время проверки его авто и пытался наехать на полицейских.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Оuest-France, группа молодых людей, возмущенных инцидентом, атаковала правоохранителей. Протестующие бросали в полицейских "коктейлями Молотова", сожгли несколько автомобилей и подожгли дом ассоциаций.

Читайте такжеВ США неизвестный открыл огонь по редакции газеты, погибли четыре человека - СМИ

Полиция ответила слезоточивым газом. В прокуратуре назвали ситуацию в районе города, где произошли беспорядки, "очень неспокойной".

По словам полицейских, вечером 3 июля молодой человек, который находился за рулем автомобиля, отказался повиноваться их требованиям и "злонамеренно" направил на них автомобиль. Один из полицейских якобы едва успел отскочить, а второй применил оружие - "без предупреждения", как утверждают протестующие.

Получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице. Начато расследование, цель которого - определить, при каких обстоятельствах полицейский применил оружие.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Киеве на улице Антоновича неизвестный застрелил мужчину.